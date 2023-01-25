Дорожный знак, обозначающий границу Воронежа, перенесут на четыре километра

Формально Воронеж станет на четыре километра больше. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В мэрии приняли решение перенести дорожный знак, обозначающий границу Воронежа в Коминтерновском районе. Его сдвинут на четыре километра - ближе к хутору Ветряк. Формально территория Воронежа немного увеличится. Сделали это после передачи в муниципальную собственность федерального участка дороги на Московском шоссе.

- Эти изменения позволят работникам комбината благоустройства Коминтерновского района более безопасно выполнять уборку территории. Дело в том, что в Воронеже по правилам можно ездить не более 60 км/час, а за пределами города – уже до 90 км/час. Соответственно на движущиеся медленнее машины коммунальщикам будет куда проще реагировать и не допускать ДТП, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.