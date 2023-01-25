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НовостиОбщество25 января 2023 12:37

Дорожный знак, обозначающий границу Воронежа, перенесут на четыре километра

Формально территория столицы Черноземья немного увеличится
Юрий КОЗЛОВ
Формально Воронеж станет на четыре километра больше.

Формально Воронеж станет на четыре километра больше.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В мэрии приняли решение перенести дорожный знак, обозначающий границу Воронежа в Коминтерновском районе. Его сдвинут на четыре километра - ближе к хутору Ветряк. Формально территория Воронежа немного увеличится. Сделали это после передачи в муниципальную собственность федерального участка дороги на Московском шоссе.

- Эти изменения позволят работникам комбината благоустройства Коминтерновского района более безопасно выполнять уборку территории. Дело в том, что в Воронеже по правилам можно ездить не более 60 км/час, а за пределами города – уже до 90 км/час. Соответственно на движущиеся медленнее машины коммунальщикам будет куда проще реагировать и не допускать ДТП, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.