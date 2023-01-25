Жительница Воронежа лишилась почти полумиллиона рублей после "звонка из Центробанка"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

От рук аферистов, представляющихся работниками Центробанка, страдает все больше воронежцев.

24 января в сети "лже-банкиров" попалась 40-летняя жительница столицы Черноземья. Ей позвонил "сотрудник службы безопасности Центробанка" и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к ее счету и оформить на нее кредиты. Мужчина авторитетно заявил, что можно избежать негативных последствий, но нужно довериться профессионалам и точно выполять их инструкции. Испугавшись потери сбережений, дама по указке мошенника через банкомат перечислила имеющиеся у нее 450 тысяч рублей на «безопасные» счета. Только после этого она задумалась, почему ее сбережениям безопаснее на каких то «безопасных» счетах, чем в ее собственных руках. Но было уже поздно.

За 24 января в полицию на действия дистанционных мошенников обратились 15 жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились около 1,4 млн рублей.