Воронежцам сыграют танго Пьяццолы и Гальяно

афиша ВКЗ

8 февраля в ВКЗ в рамках абонемента №5 «Музыкальные истории» пройдет программа Piazzola & Galliano «Воронежских солистов». Это концерт-посвящение Астору Пьяццолле - родоначальнику стиля «танго нуво», и Ришару Гальяно, создавшему музыкальное направление «новый мюзет». Эти стили сочетают в себе множество элементов из различных культур. В них можно услышать элементы бразильских мелодий, свинга, аргентинского танго, баллад, афро-американских ритмов и классического репертуара великих композиторов.

Композиции прозвучат в исполнении коллектива «Воронежские солисты»: Алексея Акимова (баян), Валерия Калашникова (баян), Ольги Калашниковой (фортепиано), Евгения Мингалева (контрабас), Евгения Мисникова (ударные).

Концерт пройдет в малом зале ВКЗ, начало в 19.00, 6+