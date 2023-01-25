Под Воронежем черный лесоруб спилил 29 дубов и 4 ясеня на 2,5 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Нажившегося на продаже древесины 52-летнего жителя Павловского района будут судить.

«Черный лесоруб» в апреле-мае 2022 года спилил 29 дубов и четыре ясеня» в Воронцовке. А потом незаконно заготовленную древесину перевез в Бутурлиновку и продал на пилораму. По оценкам экологов, браконьер причинил окружающей среде ущерб на общую сумму почти 2,5 млн рублей.

За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере мужчине грозит до семи лет заключения. Дело передали в суд.

Кроме того, прокуратура Павловского района предъявила в суд иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного преступлением ущерба.