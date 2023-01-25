кадр с видео. Фото: телеграмм-канал "Типичный Воронеж | Новости Воронежа".

В среду, 25 января, около 10 часов утра в центре Воронежа загорелся «Мерседес». ЧП случилось у остановки «Улица Кирова» у дома № 24.

В дежурную часть МЧС звонок о пожаре поступил в 9.59. На место ЧП выезжали четыре специалиста на одной машине. Пожар ликвидировали в 10.10. Тушение машины попало на видео, которое разместили в телеграмм-канале «Типичный Воронеж/Новости Воронежа».

В «Мерседесе» огонь сильно повредил моторный отсек на площади один квадратных метр. Очевидно, что владельцу автомобиля придется сильно потратиться на ремонт, если, конечно, машина не застрахована.

По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.