Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 10:01

Поезд «Москва-Воронеж» насмерть сбил мужчину

Несчастный переходил пути в неположенном месте
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 54-летнего мужчины, которого сбил поезд «Москва-Воронеж». Инцидент произошел на участке железнодорожного пути, расположенного вблизи станции «Удельная» Московской железной дороги Рязанского направления.

- По предварительным данным установлено, что погибший переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Следователь осмотрел место происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, которые привели к трагедии, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.