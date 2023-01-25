Поезд «Москва-Воронеж» насмерть сбил мужчину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 54-летнего мужчины, которого сбил поезд «Москва-Воронеж». Инцидент произошел на участке железнодорожного пути, расположенного вблизи станции «Удельная» Московской железной дороги Рязанского направления.

- По предварительным данным установлено, что погибший переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Следователь осмотрел место происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, которые привели к трагедии, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.