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НовостиПроисшествия25 января 2023 8:48

В селе под Воронежем накрыли наркопритон

Мужчине грозит до 4 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ

35-летний житель Хохольского района попал под уголовное дело за содержания наркопритона.

Полицейские установили, что с 16 декабря 2022-го по 18 января текущего года мужчина неоднократно предоставлял помещение в принадлежащем ему частном доме в селе Староникольское людям, употреблявшим зелье. В ходе обыска в доме обнаружили предметы для употребления запрещенных средств. Задержанный признался, что пускал в дом наркоманов.

За организацию притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.