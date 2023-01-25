В селе под Воронежем накрыли наркопритон

35-летний житель Хохольского района попал под уголовное дело за содержания наркопритона.

Полицейские установили, что с 16 декабря 2022-го по 18 января текущего года мужчина неоднократно предоставлял помещение в принадлежащем ему частном доме в селе Староникольское людям, употреблявшим зелье. В ходе обыска в доме обнаружили предметы для употребления запрещенных средств. Задержанный признался, что пускал в дом наркоманов.

За организацию притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.