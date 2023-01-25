В честь 80-летия освобождения Воронежа на телебашне появятся звезды и георгиевская лента

фото филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ»

Сегодня, 25 января, в День освобождения Воронежа от фашистов на телебашне появится тематическая подсветка. В честь 80-летней годовщины на объекте включат особый сценарий иллюминации.

- В честь защитников города на башне вспыхнет салют, красные звезды, засияет пламя Вечного огня и георгиевская лента. Для демонстрации визуальных образов будут задействованы все 4480 пиксельных светильников и 12 прожекторов, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Световое шоу можно посмотреть с 20.00 до 22.00.