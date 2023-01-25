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НовостиОбщество25 января 2023 7:29

Посещение Воронежского заповедника подорожает с 1 февраля

Но для льготников останется бесплатным
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта Воронежского заповедника

Фото с сайта Воронежского заповедника

Фото: Предоставлено

С 1 февраля 2023 вырастет стоимость входного билета на территорию Воронежского государственного заповедника. Теперь она составит 160 рублей для взрослых. По-прежнему бесплатно посещать заповедник смогут льготные категории - дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры, малоимущие семьи, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими их лицами, многодетные родители.

В стоимость билета входит возможность посещения функционирующих экотроп Воронежского заповедника – «Заповедная сказка» и «Черепахинская». Весь доход от продажи билетов идет на развитие и благоустройство заповедной зоны, уточнили в администрации особо охраняемой природной территории.