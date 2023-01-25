В Воронеже пройдет гашение конверта, выпущенного к 80-летию освобождения города от фашистов

25 января в музее «Арсенал» откроется филателистическая выставка «Путь к Победе». Ее приурочили к 80-летию освобождения Воронежа от фашистов.

Проект представит почтовые марки, телеграммы, конверты, почтовые карточки, в том числе прошедшие военно-полевую почту или посвященные воронежцам - Героям Советского Союза. А также экспозиция познакомит посетителей с современными выпусками марок России, посвященных Великой Отечественной войне.

На открытии пройдет церемония специального гашения художественного конверта с оригинальной маркой, специально выпущенного ко Дню 80-летия освобождения Воронежа.

Выставку можно будет посмотреть до 17 апреля. 6+