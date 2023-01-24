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НовостиОбщество24 января 2023 17:00

Под Воронежем благодаря вмешательству прокуратуры перед 46 сотрудниками предприятия погасили долги по зарплате

Руководителя МКП «Городское благоустройство» Семилук привлекли к дисциплинарной ответственности
Алексей СЕРГУНИН

Прокуратура Семилукского района провела проверку по публикациям в СМИ о нарушении трудовых прав МКП «Городское благоустройство» Семилук. Выяснилось, что 46 работникам предприятия не была выплачена заработная плата за ноябрь - декабрь 2022 года на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений закона, власти Семилук привлекли к дисциплинарной ответственности руководителя МКП. После этого задолженность перед работниками предприятия погасили в полном объеме с дополнительными процентами за каждый день задержки выплаты заработной платы.