Под Воронежем благодаря вмешательству прокуратуры перед 46 сотрудниками предприятия погасили долги по зарплате

Прокуратура Семилукского района провела проверку по публикациям в СМИ о нарушении трудовых прав МКП «Городское благоустройство» Семилук. Выяснилось, что 46 работникам предприятия не была выплачена заработная плата за ноябрь - декабрь 2022 года на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.

Рассмотрев представление прокуратуры об устранении нарушений закона, власти Семилук привлекли к дисциплинарной ответственности руководителя МКП. После этого задолженность перед работниками предприятия погасили в полном объеме с дополнительными процентами за каждый день задержки выплаты заработной платы.