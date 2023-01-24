Воронежца будут судить за смертельное избиение собутыльницы

Трагедия разыгралась в этом доме в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Фото из телеграм-канала СУ СК РФ по Воронежской области.

Следственные органы СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает телеграм-канал регионального ведомства.

Следствием установлено, что в ночь с 28 на 29 июля 2022 года 47-летний житель Семилукского района находился в своей квартире в поселке Латная с 46-летней знакомой. Они вместе распивали спиртное. Между гостьей и хозяином возник конфликт на бытовой почве, и мужчина стал избивать женщину. Он наносил ей удары руками в область жизненно важных органов, после чего вынес на лестничную площадку и оставил.

Увидевшая женщину соседка вызвала «скорую помощь», пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, она скончалась вечером того же дня от полученных травм. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала внутричерепная травма.

Нападавшего задержали и поместили под стражу. На предварительном следствии мужчина вину не признал. Тем не менее, уголовное дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.