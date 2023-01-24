В Воронеже с 1 февраля изменится схема движения двух автобусов

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

С 1 февраля изменится путь следования двух популярных маршруток в Воронеже. Решение приняла специальная комиссия. Об этом 24 января сообщил Единый оператор городских пассажирских перевозок.

Речь идет об автобусе №26 «Больница № 8 – Роддом № 4». Он станет называться - № 26 «Больница № 8 – Химоптторг» и станет ездить через проспект Революции.

Согласно новой схеме движения, с ул. Кольцовской маршрутки будут выезжать на проспект Революции, затем ул. Ленина, Северный мост, ул. Остужева, ул. Минская, ул. Землячки до остановочного пункта «Химоптторг». В обратном направлении по следующим улицам: ул. Землячки, ул. Минская, ул. Остужева, Северный мост, ул. Ленина, проспект Революции, ул. Кольцовская и далее по ул. 20-летия Октября через Вогрэсовский мост на Левый берег к больнице № 8.

Меняется также схема движения маршрута № 63, которая ездит от Филиала стоматологической поликлиники № 6 до ул. Димитрова. Он пройдет сразу по трем воронежским проспектам.

Движение этих автобусов будет направлено от Филиала по улицам 9 Января, 45 Стрелковой Дивизии, Беговой, Новгородской, Хользунова, Московскому проспекту, Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, Ленина, Северному мосту, Остужева, Ленинскому проспекту, Димитрова. В обратном направлении: Ленинский проспект, ул. Остужева, Северный мост, ул. Ленина, проспект Революции, ул. Кольцовская, ул. Плехановская, Московский проспект, ул. Беговая, ул. 45 Стрелковой Дивизии, ул. 9 Января.