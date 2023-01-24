У воронежцев изъяли 14 кг наркотиков

Заместитель прокурора Воронежской области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере); ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере); ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, организованной группой, в особо крупном размере). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года двое 40-летних мужчин организовали в частном доме на территории Семилукского района производство наркотического средства – мефедрон с целью последующего сбыта. Их преступную деятельность накрыли сотрудники УФСБ России по Воронежской области. В ходе следствия изъято более 14 кг наркотических средств и 24 кг прекурсоров, а также другие химические вещества и оборудование для производства наркотиков. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Воронежский областной суд.