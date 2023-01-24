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НовостиОбщество24 января 2023 12:25

Военнослужащий из Воронежской области погиб в зоне СВО, спасая товарища

Он посмертно награжден орденом Мужества
Евгения ФРОЛОВА
Фото - пресс-служба администрации Новоусманского района

Фото - пресс-служба администрации Новоусманского района

В Воронежской области Орден Мужества вручили матери погибшего в ходе спецоперации героя Максима Комарова. Об этом сообщили в администрации Новоусманского района 24 января.

Нашего земляка не стало летом 2022 года. Он погиб, спас жизнь сослуживца при роковом обстреле.

Фото - пресс-служба администрации Новоусманского района

Фото - пресс-служба администрации Новоусманского района

Церемония вручения награды прошла в селе Шуберское. Имя Максима Комарова высекли на одной из плит, установленных в сквере воинской Славы в поселении, открытом осенью прошлого года. Изначально мемориал проектировался как памятник павшим воинам не только Великой Отечественной, но и локальных войн, вооруженных конфликтов.

- Каждый из нас должен стараться сделать максимум для Победы, благодаря которой на этом мемориале не появится новых имен, - сказал глава района Дмитрий Маслов на церемонии.