Воронежцам показали, как выглядит схема дублера Московского проспекта

Строительство дублера Московского проспекта планируется завершить в 2024 году. Фото из телеграм-канала Артема Сокольникова.

Сегодня, 24 января, руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Артем Сокольников опубликовал в своем телеграм-канале предварительную схему городской улично-дорожной сети. На ней представлено строительство дублера от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовскую.

Так как чиновник уточняет, что дублер «пока» выглядит на карте так, то получается, что проектирование еще не закончено. Строительство дублера Московского проспекта планируется завершить в 2024 году.