Наши стрелки отлично проявили себя на первом этапе Кубка России. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские стрелки завоевали четыре медали на первом этапе Кубка России, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки. Соревнования прошли в городе Юрьеве-Польском.

Андрей Сезин стал победителем этапа в стрельбе из пневматического пистолета. В этом же упражнении Наталия Ордина взяла бронзу.

Майя Леверашвили завоевала «бронзу» в упражнении ВП-60 (пневматическая винтовка), выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Воронежская смешанная пара — Ордина и Сезин — завоевали серебро Кубка России, уступив только паре из Московской области.

Главный тренер сборной Воронежской области Александр Ордин заявил, что удовлетворен результатами этапа и стартовавшего отбора на финал Кубка страны.