Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 января 2023 9:48

Воронежские стрелки завоевали четыре медали на первом этапе Кубка России

На их счету золото, серебро и две бронзы
Юрий КОЗЛОВ
Наши стрелки отлично проявили себя на первом этапе Кубка России.

Наши стрелки отлично проявили себя на первом этапе Кубка России.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские стрелки завоевали четыре медали на первом этапе Кубка России, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки. Соревнования прошли в городе Юрьеве-Польском.

Андрей Сезин стал победителем этапа в стрельбе из пневматического пистолета. В этом же упражнении Наталия Ордина взяла бронзу.

Майя Леверашвили завоевала «бронзу» в упражнении ВП-60 (пневматическая винтовка), выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Воронежская смешанная пара — Ордина и Сезин — завоевали серебро Кубка России, уступив только паре из Московской области.

Главный тренер сборной Воронежской области Александр Ордин заявил, что удовлетворен результатами этапа и стартовавшего отбора на финал Кубка страны.