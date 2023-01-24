Баскетболистки из райцентра Воронежской области стали серебряными призерами всероссийского турнира

Призеры липецкого турнира. Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Липецкой области прошел открытый турнир по баскетболу «Единый рубеж», в котором принимали участие команды девушек 2011 г.р. и моложе. Участвовали команды из Липецкой, Белгородской, Тверской, Орловской и Воронежской областей.

По итогам трех соревновательных дней победителем стала команда Старого Оскола. Второе место заняли спортсменки из Борисоглебского городского округа – воспитанницы отделения «Баскетбол» Борисоглебской ДЮСШ. Бронзу выиграла команда из Ржева.

Также, в рамках турнира прошли конкурсы штрафных бросков и бросков с точек, в которых лучшей стала баскетболистка из Борисоглебска Екатерина Караваева. В финале конкурса бросков с точек зрители наблюдали увлекательный поединок между двумя борисоглебскими баскетболистками, Кристиной Василенко и Екатериной Барановой. В итоге Катя стала победительницей.

Самым результативным игроком турнира признана участница команды из Борисоглебска Мария Попова, а звание «Полезный игрок» присуждено Анне Красиковой. Кроме того, борисоглебская спортсменка Альбина Маркарян была награждена специальным призом «За волю к победе».