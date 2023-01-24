В Воронеже подешевела гречка и замедлился рост цен на пельмени, макароны и сливочное масло

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В декабре 2022 года инфляция в Воронежской области составила 12,34%. По сравнению с ноябрём она выросла на 0,2 процентных пункта. Это выше, чем в целом по стране, но ниже, чем в Центральном федеральном округе.

Одной из причин инфляции стал рост тарифов на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте, посчитали в региональном отделении Банка России, проанализировав данные Воронежстата.

По данным экспертов, снизился годовой темп прироста цен на продовольственные товары — 9,53% в декабре, что почти на 1 процентный пункт меньше, чем месяцем ранее.

Снижается цена на свинину, замедлился рост стоимости пельменей, мант и равиоли. Увеличение предложения сырого молока поспособствовало тому, что снизились годовые темпы прироста цен на сливочное масло. Снизились цены на гречку, замедлился рост цен на макароны и рис.

В декабре также отмечено замедлился темп подорожания непродовольственных товаров. В частности, это относится к поставкам из Азии пылесосов, бытовых плит, планшетов и моноблоков. Расширившееся предложение машин китайских брендов привело к замедлению роста цен на легковые автомобили.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.