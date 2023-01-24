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НовостиОбщество24 января 2023 8:49

В Воронеже коммунальщики борются с песчаными бурями на дорогах

За минувшую ночь с улиц Ленинского района вывезли более сорока тонн пескосмета
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

Сухая и бесснежная погода, которая установилась сейчас в Воронеже, способствует накоплению на дорогах пыли. И даже небольшой порыв ветра может поднять настоящую песчаную буру, затрудняя водителям и пешеходам обзор. Чтобы предотвратить такой сценарий, и в бесснежную пору зимой на улицах круглосуточно работают коммунальные службы.

Так, в ночь с 23 на 24 января для уборки улично-дорожной сети Ленинского района задействованы 22 единицы специализированной техники и несколько бригад работников ручной уборки.

Они вручную трудились на сборе пескосмета на улицах Свободы, Революции 1905 года, Ф. Энгельса, Матросова, на виадуке улицы 9 Января.

Тротуары подметали трактора со щетками МТЗ 320, проезжую часть МТЗ 822 и комбинированные дорожные машины. Несколько КДМ заправленные пескосоляной смесью находятся в постоянной готовности.