В Воронеже коммунальщики борются с песчаными бурями на дорогах

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Сухая и бесснежная погода, которая установилась сейчас в Воронеже, способствует накоплению на дорогах пыли. И даже небольшой порыв ветра может поднять настоящую песчаную буру, затрудняя водителям и пешеходам обзор. Чтобы предотвратить такой сценарий, и в бесснежную пору зимой на улицах круглосуточно работают коммунальные службы.

Так, в ночь с 23 на 24 января для уборки улично-дорожной сети Ленинского района задействованы 22 единицы специализированной техники и несколько бригад работников ручной уборки.

Они вручную трудились на сборе пескосмета на улицах Свободы, Революции 1905 года, Ф. Энгельса, Матросова, на виадуке улицы 9 Января.

Тротуары подметали трактора со щетками МТЗ 320, проезжую часть МТЗ 822 и комбинированные дорожные машины. Несколько КДМ заправленные пескосоляной смесью находятся в постоянной готовности.