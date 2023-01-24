В Воронеже прошла патриотическая линейка для школьников

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В понедельник, 23 января, на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» состоялась городская патриотическая линейка «Связь времен и поколений», посвященная празднованию 80-й годовщины освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

В торжественной линейке в Зале Памяти мемориального комплекса приняли участие юнармейские отряды школ Ленинского района, воспитанники военно-патриотического клуба «Воин», делегации управы Ленинского района, городского управления образования, педагоги и родители школьников.

Почетным гостем на линейке стал родственник знаменитого защитника Воронежа генерал-майора Александра Лизюкова Иван Афанасьев.

Ребята и взрослые увидели кадры кинохроники боев за Воронеж и услышали рассказы о войне от старших.

Член Общественной палаты, председатель Совета ветеранов Ленинского района, участник Афганской войны и боевых действий на Северном Кавказе, участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, полковник авиации в отставке Евгений Правдухин рассказал о важности защиты интересов Родины. Поделился своим боевым опытом и участник специальной военной операции – лейтенант Росгвардии.

А школьники подготовили трогательную поэтическую композицию, прославляющую подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В это же время дан старт ежегодной районной акции «Равнение на Знамя Победы», приуроченной ко Дню Победы. Она продлится до 9 мая.