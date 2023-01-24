Двое полицейских погибли в ДТП с машиной мобилизованных в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В селе Митрофановка Кантемировского районе в минувшее воскресенье, 22 января, столкнулись легковушка и КамАЗ: погибли два сотрудника полиции. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 24 января.

Авария произошла вечером, около дома № 2 по улице Опытное Поле. По предварительным данным полиции, у ВАЗ-2115 лопнуло колесо. 21-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в легковушку врезался грузовик, за рулем которого находился 31-летний местный житель.

В результате на месте аварии от полученных травм скончались водитель ВАЗ-2115, а также его пассажир – 35-летний мужчина. Оба - сотрудники ОМВД по Кантемировскому району. По данным СМИ, КамАЗ в это время перевозил военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии.