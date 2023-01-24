В ДТП с двумя легковушками в Воронежской области пострадали водитель и пассажирка

Фото - регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 23 января в 13.50 в городе Лиски. На перекрестке ул. Свердлова – ул. Титова, у дома №11, столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2106. Пострадали двое. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 61-летний житель поселка Давыдовка на «Ладе», двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил «шестерке», за рулем которой находился 49-летний житель райцентра. ВАЗ ехал по главной дороге. В результате транспортные средства столкнулись.

Пострадали водитель «шестерки» и пассажир «Лады», 32-летняя жительница Лисок. Их по скорой доставили в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.