Бетонные шары у воронежского кинотеатра «Пролетарий» заменят кубами

Фото - telegram-канал «Воронеж. Революция проспекта»

Декоративные шары, которые расположены у кинотеатра «Пролетарий», решили заменить бетонными кубами. Об этом сообщил telegram-канал «Воронеж. Революция проспекта» 23 января.

Их уже успели демонтировать и перевезти на территорию комбината благоустройства. А на их месте появятся кубы из бетона. Они будут выполнены в одной стилистике с урнами, лавочкой и вазонами, расположенными на проспекте Революции. Какое применение найдут шарам, пока не решили.

Замену декоративных элементов объяснили чрезмерным вниманием воронежцев, которая привела к их потере эстетичного вида. Были случаи, когда горожане попросту укатывали бетонные шары к Кольцовскому скверу.