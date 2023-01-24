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НовостиОбщество24 января 2023 6:55

Бетонные шары у воронежского кинотеатра «Пролетарий» заменят кубами

Их часто укатывали со своих мест
Евгения ФРОЛОВА
Фото - telegram-канал «Воронеж. Революция проспекта»

Фото - telegram-канал «Воронеж. Революция проспекта»

Декоративные шары, которые расположены у кинотеатра «Пролетарий», решили заменить бетонными кубами. Об этом сообщил telegram-канал «Воронеж. Революция проспекта» 23 января.

Их уже успели демонтировать и перевезти на территорию комбината благоустройства. А на их месте появятся кубы из бетона. Они будут выполнены в одной стилистике с урнами, лавочкой и вазонами, расположенными на проспекте Революции. Какое применение найдут шарам, пока не решили.

Замену декоративных элементов объяснили чрезмерным вниманием воронежцев, которая привела к их потере эстетичного вида. Были случаи, когда горожане попросту укатывали бетонные шары к Кольцовскому скверу.