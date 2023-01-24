Более 1,2 тысячи нарушителей за год оштрафовали в Воронеже за парковку на газонах и в парках

В 2022 году в Воронеже сотрудники административных комиссий составили 1,2 тысячи протоколов за парковку на озелененных территориях. Об этом рассказала заместитель главы города Марина Плиева на еженедельной планерке 23 января.

Она отметила, что количество протоколов в отношении водителей, допускающих парковку на газонах и в парках, увеличилось по сравнению с 2021 годом практически вдвое.

Комиссии в 2022 году провели 439 заседаний. На них они рассмотрели 148 738 дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 217 182 тысячи рублей. Взыскано и поступило в бюджет - 164 343 тысяч.

- По анализу итогов года могу констатировать, что у нас по всем направлениям компетенции административных комиссий сложилась практика привлечения к ответственности, в том числе, и судебная. Обжалования происходят лишь в полутора процентах случаев, - подчеркнула Марина Васильевна.