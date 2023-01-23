Реконструкция Воронежского сражения пройдет в Новой Усмани

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 января в Новой Усмани пройдут памятные мероприятия в честь 80-летия освобождения Воронежа от фашистов.

На территории спортивного центра «Дубрава» запланирована военно-историческая реконструкция «Битва за Воронеж», которую проведет военно-исторический клуб «За Отвагу». В ней примут участие 80 реконструкторов, советский и немецкий танки, грузовик ЗИС-5, немецкая и советская пушки, тяжелое вооружение. В сражении используют пиротехнику и спецэффекты.

Зрители смогут посетить также интерактивный военно-патриотический лагерь «По стопам победителей». В нем представят медицинский фронтовой сортировочный пункт, полевой военкомат 1943 года, интерактивную выставку оружия, предметов быта, экипировки и снаряжения бойцов в годы Великой Отечественной войны. Развернут площадки по обучению штыковому бою, выставку военной техники периода 1941-1945 годов и многое другое.

Начало мероприятий в 10.00, сообщили в администрации Новоусманского района. 6+