В Воронежской области в 2022 году от бешенства умерли 15 животных

Нельзя легкомысленно относиться к укусам и "царапкам" кошек, проявляющих немотивированную агрессию! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Санитарные врачи подвели статистические итоги 2022 года по заболеваниям бешенством среди животных. Всего с января по декабрь подхватили эту смертоносную заразу 15 животных в восьми районах Воронежской области. Это в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году. Тогда было 25 смертельных случаев в 12 районах. От бешенства умерли десять кошек, три собаки, один олень и одна енотовидная собака.

В 2022 году после нападений животных обратились за помощью к врачам 5 591 житель Воронежской области. Это на 19,2 процента выше, чем за 2021-й. В позапрошлом году животные набросились на 4 689 наших земляков.

В 2022 году дикие животные в 2,7 раза чаще кусали людей, чем в 2021-м (424 и 156 случай).

Количество пострадавших в очагах бешенства в 2022 году - 52 человека. Это на 5,4 % меньше, чем в 2021-м (55).

Помните, что после укуса подозрительного животного сразу надо обращаться к врачу. Только своевременное лечение может спасти вас от смерти, если на вас напал бешеный зверь или чей-то домашний питомец.