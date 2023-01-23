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НовостиПроисшествия23 января 2023 14:46

Шесть сотрудников Росгвардии пострадали в столкновении "КамАЗов" в Воронежской области

В больницу попал и еще один гражданский
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

В понедельник, 23 января, на трассе «Белгород-Россошь» в Ольховатском районе Воронежской области произошла авария с двумя «КамАЗами», один из которых перевозил сотрудников Росгвардии. По данным полиции, водитель гражданского грузовика нарушил правила дорожного движения, что и привело к ДТП.

В результате столкновения пострадали семь человек – шестеро из бронированного «КамАЗа» и водитель второго, местный предприниматель.

- По факту ДТП с участием служебного транспорта в Воронежской области, двигавшегося в составе колонны, проводится служебная проверка. Пострадавшим в ДТП сотрудникам ведомства оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Управления Росгвардии по Воронежской области.