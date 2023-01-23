Воронежские каратисты завоевали 16 медалей на «Курской дуге»

Воронежские девушки завоевали на турнире пять медалей. Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Воронежские спортсмены отлично выступили на соревнованиях по всестилевому каратэ «Курская дуга», посвященных 80 -летию Курской битвы Великой Отечественной войны. Турнир проходил на минувших выходных. Он включал в себя всероссийские соревнования и фестиваль боевых искусств (он состоялся в первый день и собрал более 500 юных спортсменов от 5 до 11 лет из 12 регионов России). Всего же участников турнира было около тысячи.

Воронежскую область представляли 11 спортсменов под руководством главного тренера Марины Каракчиевой. Наши каратисты завоевали 16 медалей.

На всероссийских соревнованиях Денис Брославцев взял золото и серебро. Также победителями стали Александра Киселева, Иван Ларюшкин и Дарья Орехова. Егор Орехов занял второе место, а Тимур Алиев стал третьим.

На фестивале боевых искусств сразу две победы на счету Полины Ларюшкиной. В активе Антона Ходова и Егора Томилина золото и бронза. Еще одним победителем фестиваля стала Мария Ларюшкина. А Роман Санников взял серебро и бронзу.