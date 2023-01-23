В Воронежской области в интернате для инвалидов обнаружили заблокированные выходы и недостаток одежды

Прокуратура Калачеевского района обнаружила нарушения прав инвалидов в Пригородном психоневрологическом интернате. Проблемы есть в части санитарно-эпидемиологического, противопожарного законодательства, социальном обеспечении.

- В частности, эвакуационные двери помещений интерната были заблокированы, и в случае пожара их открыть не представлялось возможным. Не соблюдались требования к освещенности и содержанию жилых комнат. Подопечные интерната не обеспечивались необходимым количеством одежды и мягкого инвентаря. Выявлены и другие нарушения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - В отношении директора интерната возбудили административные дела за нарушение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Об этом сообщили в отдел надзорной деятельности и территориальный отдел управления Роспотребнадзора. Руководителя учреждения через суд обязали устранить нарушения, а также привлечь виновных к ответственности.