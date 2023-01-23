Воронежец на «четверке» победил на первом открытом чемпионате Тамбовской области по дрифту

Александр Демченко на пьедестале. Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Воронежец стал победителем первого открытого чемпионата Тамбовской области по дрифту «ТЛД» (Тамбовская Лига Дрифта). Его достижение выглядит еще более крутым по двум причинам. Первая – Александр Демченко соревновался не на крутой гоночной машине, а на обычной «четверке». Вторая – победа была безоговорочной – не только в финале, но и в квалификации. Там Демченко набрал оказавшиеся недосягаемыми для других 94 очка.

Демченко сделал свою "четверку" золотой! Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Второе место занял Владимир Носов из Мичуринска, руливший «шестеркой». Третьим стал Александр Катышев из Тамбова на «семерке».

Участники чемпионата отметили, что заезды получили захватывающими. Тем приятнее победа нашего земляка!