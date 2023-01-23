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НовостиПроисшествия23 января 2023 13:01

Житель Воронежской области похитил у государства более 500 тыс рублей при компенсации затрат на топливо

Мужчина предоставил подложные документы
Ярослав ИВАНОВ

Будут судить жителя Панинского района за мошенничество при получении соцвыплат. 63-летний мужчина похитил у государства крупную сумму денег при получении средств на компенсацию расходов.

Он предоставил в госучреждение подложные документы, дающие ему право на получение денежной компенсации за оплату твердого топлива. С 2016 по 2022 год мужчина предоставил в уполномоченный орган 11 заявлений на компенсацию расходов на уголь.

- Таким образом, мужчина причинил ущерб государству на сумму более 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в райсуд, обвиняемому грозит до шести лет заключения, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.