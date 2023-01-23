В Воронеже двум «закладчикам» наркотиков дали по 11 лет колонии

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По 11 лет заключения дал Левобережный райсуд Воронежа двум «закладчикам» наркотиков.

30-летнего уроженца среднеазиатской республики и его 23-летнюю сожительницу взяли в марте 2021 года. В Левобережном районе остановили автомобиль «Фольксваген поло». При досмотре обнаружили более 30 свертков с синтетическим наркотиком метилэфедроном, расфасованным по 1 грамму. Позже при попытке наркоманов извлечь наркотики, установили три оборудованных тайника в Таловском районе - там изъяли около 50 граммов запрещенных препаратов.

- Подельники забирали крупные партии «дури» в Коминтерновском и Левобережном районах, расфасовывали в арендованной квартире на более мелкие и делали «закладки». При обыске у них изъяли банковские карты, мобильные телефоны, упаковочные материалы и электронные весы. Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его сожительнице - 11 лет колонии общего режима, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.