Стала известна судьба мозаики из снесенного в Воронеже ДК имени 50-летия Октября

Горельефы из "Полтинника" украсили школу креативных индустрий "Матрешка", скриншот из соцсетей

Космические горельефы работы известного воронежского скульптора Федора Сушкова из снесенного ДК 50-летия Октября украсили потолок Школы креативных индустрий «Матрешка», которая расположена в парке «Орленок». Снимками школа поделилась в соцсетях. Резонно у воронежцев возник вопрос, куда делась мозаика из демонтированного «Полтинника»?

- Мозаику передали нам строители, но, по оценке экспертов, ее состояние не позволяет просто почистить элементы и разместить так, как это сделано с космическими горельфами, - сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев. - Сейчас эксперты проработывают возможность восстановления мозаичного панно, потом подберут возможные места для ее размещения.

А пока реплика мозаики украсила первый этаж «Матрешки».