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НовостиОбщество23 января 2023 11:55

Стала известна судьба мозаики из снесенного в Воронеже ДК имени 50-летия Октября

Сейчас обсуждают планы по ее восстановлению
Ярослав ИВАНОВ
Горельефы из "Полтинника" украсили школу креативных индустрий "Матрешка", скриншот из соцсетей

Горельефы из "Полтинника" украсили школу креативных индустрий "Матрешка", скриншот из соцсетей

Космические горельефы работы известного воронежского скульптора Федора Сушкова из снесенного ДК 50-летия Октября украсили потолок Школы креативных индустрий «Матрешка», которая расположена в парке «Орленок». Снимками школа поделилась в соцсетях. Резонно у воронежцев возник вопрос, куда делась мозаика из демонтированного «Полтинника»?

- Мозаику передали нам строители, но, по оценке экспертов, ее состояние не позволяет просто почистить элементы и разместить так, как это сделано с космическими горельфами, - сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев. - Сейчас эксперты проработывают возможность восстановления мозаичного панно, потом подберут возможные места для ее размещения.

А пока реплика мозаики украсила первый этаж «Матрешки».