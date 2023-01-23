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НовостиОбщество23 января 2023 10:36

Бойцы со Сватово записали видеообращение для жителей Воронежской области

В ролике военные благодарят за поддержку и гуманитарную помощь
Ирина КАЗАНИНА
Послания школьницы Даши бойцам. Фото со страницы Хохольской администрации в "ВК"

Послания школьницы Даши бойцам. Фото со страницы Хохольской администрации в "ВК"

Фото: Предоставлено

Бойцы СВО на Сватовском направлении записали ролик со словами благодарности жителям Хохольского района Воонежской области за гуманитарную помощь. Обращение опубликовала на своей странице в соцсети «Вконтакте» местная администрация. Особую благодарность солдаты выразили школьнице Даше Фокиной, которая написала им добрые пожелания на стикерах в виде сердечек.

В администрации Хохольского района рассказали, что с начала проведения специальной военной операции местные жители передали бойцам более 30 тонн гуманитарной помощи в различных направлениях.