Житель Воронежской области самовольно спилил 70-летний дуб

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области Фото: Предоставлено

Инспекторы Семилукского лесничества Воронежской области выявили факт незаконной вырубки дуба возрастом 70 лет. Дерево росло неподалеку от частного дома на станции Нижнедевицк. Владелец усадьбы, опасаясь, что дуб упадет на его дом, самовольно спилил его.

Ущерб от рубки составил 594 тысяч рублей, рассказали в управлении лесного хозяйства области. Материалы на нарушителя уже передали в районный отдел полиции.

В ведомстве напомнили, что для удаления аварийных деревьев, находящихся на территории лесного фонда, необходимо обратиться с заявлением в управление лесного хозяйства. Специалисты проведут проверку и при подтверждении факта составят акт обследования с заключением о необходимости санитарной рубки.

По словам начальника отдела защиты и воспроизводства лесов Аркадия Крылова, для признания дерева аварийным не достаточно внешнего осмотра, необходимо наличие таких критериев, как сухостойность, гниль, опасный наклон. При этом дерево должно представлять угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан.