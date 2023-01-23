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НовостиПроисшествия23 января 2023 9:47

Двое жителей Воронежской области после смерти знакомого похитили его снегоболотоход

Инцидент произошел в Рамонском районе
Ярослав ИВАНОВ

56-летняя жительница Чистой поляны в Рамонском районе обнаружила вскрытый гараж, дверь была взломана. Пропали снегоболотоход, а также электроинструмент и рыболовные принадлежности ее покойного мужа. Ущерб вдова оценила в 350 000 рублей.

Оперативники установили подозреваемых. 35-летний и 38-летний жители Семилукского района признались, что были знакомы с мужем потерпевшей, а после его смерти решили, что ему уже не нужен снегоболотоход. Похищенное имущество изъяли при обыске. За кражу им грозит до 6 лет заключения.