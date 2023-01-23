В Воронеже набирают нянь для птенцов

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Воронежский центр охраны животных «Наша природа» объявляет набор добровольцев для обучения принципам выхаживания осиротевших птенцов и слетков.

- Уже скоро зима сменится весной, а значит, нас ждёт очередной горячий сезон с птенцами и слётками, - сообщают зоологи. - Ежегодно к нам поступают десятки осиротевших пернатых малышей. Их всех нужно кормить и оберегать. Поэтому в этом году мы решили собрать небольшую команду волонтёров, у которых будет конкретная и очень важная задача — кормить маленьких птах.

В обязанности добровольцев будет входить кормление птенцов согласно графику, который будет составляться с учётом поступивших птенцов или слётков. Работа будет организована на базе стационара Центра «Наша природа» на улице Минской.

Если вы заинтересованы в такой волонтёрской помощи — заполняйте анкету по ссылке.

Обучение пойдёт в рамках проекта «Zoo-волонтёры», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.