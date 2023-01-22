Команда из Воронежской области заняла третье место на турнире по волейболу в ЛНР

Кантемировские волейболисты достойно выступили на турнире в ЛНР. Фото: cspsk-vrn.ru

В поселке Меловое Луганской Народной Республики прошел турнир по волейболу среди мужских команд. Соревнования были посвящены празднованию 80-й годовщины освобождения Меловщины от немецко-фашистских захватчиков. В турнире участвовали пять команд: Луганского государственного педагогического университета, поселков городского типа Меловое и Марковка, города Старобельск, а также команда из Кантемировского района.

- Дружина из Воронежской области заняла третье место на этом турнире. Второй стали волейболисты из поселка Меловое, победила же команда ЛГПУ из Луганска, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Лучшим связующим турнира признали Даниила Лосева из Кантемировского района. Самым сильным блокирующим стал Сергей Кропивцев из Мелового. А лучшим нападающим – Евгения Бовта из команды ЛГПУ из Луганска.