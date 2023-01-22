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НовостиОбщество22 января 2023 16:08

Воронежцы в два раза чаще выкидывают елку в мусорные ящики, чем отдают на переработку

К более простому способу прибегают 40 процентов участников опроса
Юрий КОЗЛОВ
Выбросил елку на дорогу, видимо, человек, не участвовавший в опросе.

Выбросил елку на дорогу, видимо, человек, не участвовавший в опросе.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Аналитики по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по окончании всех январских праздников задались вопросом, куда воронежцы девают елки, отслужившие свое. И провели по этому поводу опрос.

Результат стал ожидаемым. 40 процентов воронежцев предпочитают не заморачиваться, а просто относить елки на мусорки. 18% предпочитают более «продвинутый» способ утилизации – отдают символы Нового года на переработку.

16 процентов, видимо, живет в частных домах или в селах, так как делают из елки дрова для растопки каминов или печей. 4% предпочитают сотворить из новогоднего дерева красивые изделия и сувениры. И только один из ста опрошенных воронежцев подумал о братьях наших меньших и предпочел отдать елку в зоопарк.