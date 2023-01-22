На дорогах Воронежской области за сутки сгорели два автомобиля

На обоих пожарах сотрудникам МЧС удалось быстро потушить огонь, но автомобили к тому времени уже сгорели. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Два пожара в Воронежской области уничтожили два автомобиля. Первый случился на дороге Каменка-Марки на повороте на село Волчье вечером в субботу, 21 января. В МЧС сообщили о возгорании «Рено-Логан» в 21.45. Четыре сотрудника спасательного ведомства приехали туда на одном автомобиле. Им удалось справиться с огнем в 21.59. Однако к тому времени от «Рено» уже практически ничего не осталось.

Схожий пожар случился в воскресенье, 22 января, в Новохоперском районе на дороге Новохоперск - Елань-Колено на повороте на село Красное. Там загорелась «десятка». Об этом сообщили в 14.36. А уже в 14.51 семь сотрудников МЧС потушили пожар. Однако «десятка» к тому времени уже сгорела.