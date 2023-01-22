В Воронеже мужчина покалечил соседа резиновым молотком за его нудистские прогулки

Агрессивному молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В коммунальной квартире 12 января на улице Солнечной произошел конфликт двух соседей. Оба уже были судимы. Так что, когда 23-летний мужчина увидел 41-летнего полностью обнаженным в местах общего пользования, он долго не раздумывал и полез в драку.

На следующий день 36-летняя сожительница 41-летнего воронежца для урегулирования конфликта зашла к 23-летнему соседу. В это время у него уже находились двое друзей. Компания продолжила общение вместе, выпивая алкоголь.

Однако, сожитель, не дождавшись женщины, тоже решил зайти в гости к соседу. Он начал ругаться и вновь провоцировать конфликт. В ходе ссоры 23-летний хозяин комнаты выгонял непрошенного гостя. Увидев резиновую киянку, молодой человек схватил ее и ударил по голове соседа. Тот смог самостоятельно вернулся в свою комнату, затем еще несколько раз приходил к соседу, но его выгоняли. Вскоре он почувствовал себя плохо, сожительница вызвала скорую, мужчину отвезли в больницу. Ему поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма и вдавленный оскольчатый перелом левой теменно-затылочной области.

Полицейские задержали 23-летнего мужчину. Он признал свою вину. И рассказал, что в ходе конфликта очень сильно разозлился и схватил попавшийся ему на глаза резиновый молоток, которым и нанес удар. Решается вопрос об его аресте.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.