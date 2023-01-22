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НовостиПроисшествия22 января 2023 14:21

В Воронеже мнимый сотрудник Центробанка отобрал у пенсионерки 1,2 миллиона рублей

Он убедил ее перевести деньги на «безопасный» счет
Юрий КОЗЛОВ
Пожилая женщина, поддавшись уговорам мошенника, "подарила" ему свои сбережения.

Пожилая женщина, поддавшись уговорам мошенника, "подарила" ему свои сбережения.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За помощью к полицейским обратилась 62-летняя жительница Ленинского района. 21 января ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Центробанка. Мужчина заявил, что с ее счета пытаются снять деньги некие злоумышленники. А еще они якобы пытаются «повесить» на нее кредит. И защитить деньги нужно с помощью их перевода на «безопасный резервный» счет.

Женщина поверила аферисту. И перевела свои сбережения на указанные им реквизиты. Всего она «подарила» преступнику более 1,2 миллиона рублей.

- Всего 21 января в Воронежской области случилось шесть мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, и одна кража с банковской карты. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более полутора миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские советуют, как только поступает подобный звонок, сразу прервать разговор. И чтобы убедиться, что вам врут, наберите номер банка, где у вас хранятся деньги.