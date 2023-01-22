В Воронеже мнимый сотрудник Центробанка отобрал у пенсионерки 1,2 миллиона рублей

Пожилая женщина, поддавшись уговорам мошенника, "подарила" ему свои сбережения. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За помощью к полицейским обратилась 62-летняя жительница Ленинского района. 21 января ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Центробанка. Мужчина заявил, что с ее счета пытаются снять деньги некие злоумышленники. А еще они якобы пытаются «повесить» на нее кредит. И защитить деньги нужно с помощью их перевода на «безопасный резервный» счет.

Женщина поверила аферисту. И перевела свои сбережения на указанные им реквизиты. Всего она «подарила» преступнику более 1,2 миллиона рублей.

- Всего 21 января в Воронежской области случилось шесть мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, и одна кража с банковской карты. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более полутора миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские советуют, как только поступает подобный звонок, сразу прервать разговор. И чтобы убедиться, что вам врут, наберите номер банка, где у вас хранятся деньги.