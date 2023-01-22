В Воронеже утвердили проект новостройки рядом с телевышкой

Таким планируют сделать новый дом. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

На заседании городской архитектурной комиссии утвердили проект нового жилого дома в центре Воронежа. Его планируют построить по адресу: улица Революции 1905 года, 14, 16 совсем недалеко от телевышки. Об этом сообщили в воронежском Союзе архитекторов.

В доме будут два подъезда. В нем будет не выше девяти этажей. Предусмотрен подземный паркинг на 37 мест, большая игровая площадка. На заседании отметили, что автор проекта, член Союза архитекторов России Антон Скупченко, учел все предыдущие замечания. И в нынешнем виде здание переменной этажности хорошо гармонирует с окружающей застройкой.

Возле дома сделают большую игровую площадку. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

На первом этаже планируют открыть кофейню. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков отметил, что проект согласован в целом, при этом еще будет дорабатываться план отделки будущего здания.