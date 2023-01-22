Коронавирус в Воронежской области на утро 22 января: заболели 62 человека, никто не умер

Большого наплыва больных коронавирусом сейчас, к счастью, нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи дали в целом успокаивающие данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро воскресенья, 22 января, заразились еще 62 человека, 7 из них пришлось госпитализировать. Ситуация не сильно изменилась по сравнению с той, что была на начало дня 21 января. Тогда, напомним, заболели 63 человека, 14 из них попали в больницы. Всего за время пандемии заразились коронавирусом уже 471 562 жителя Воронежской области.

За сутки никто не умер от ковидных осложнений. Уже несколько суток число жертв опасной болезни остается на одной отметке – 8 605. Хорошо бы и дальше в этом плане ничего не менялось.

Выздоровели на этот раз 16 человек. Почти столько же было на утро 21 января – 17.