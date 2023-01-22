В Воронежской области на новой рабочей неделе ударят 13-градусные морозы

В понедельник, выходя на улицу, надо как следует утеплиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание на новой рабочей неделе. Впрочем, сильных морозов не обещает. Антициклон, вытеснивший циклон, принесет температуру ниже -10 градусов ночью. А вот днем будет вполне приемлемый морозец – не ниже -6. Снега при этом не обещают.

В ночь на понедельник, 23 января, метеорологи прогнозируют переменную облачность. На смену юго-восточному придет восточный ветер. В районах области температура будет колебаться от -7 до -12 градусов. Днем потеплеет до 0…-5.

В Воронеже первая ночь новой недели будет без существенных осадков. Столбик термометра будет держаться в районе -7…-9. Днем температура поднимется до -2…-4.

Во вторник, 24 января, ночью снова переменная облачность, без осадков. В районах области столбик термометра упадет до -8…-13 градусов. Днем потеплеет до -1…-6.

В Воронеже ночью осадков не обещают. Температура опустится до -9…-11 градусов. Днем она будет колебаться от -2 до -4.