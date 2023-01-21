В Воронежской области ищут 17-летнюю девушку

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

В Павловске пропала семнадцатилетняя девушка. Эвелина Щербакова ушла из дома 19 января и до сих пор не вернулась. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили ее срочные поиски.

Ее приметы: рост 175 см, нормального телосложения, каштановые волосы, голубые глаза. В день исчезновения была одета в коричневую куртку, черный топ, синие джинсы и черные кроссовки.

Если вы что-то знаете о ее местонахождении, срочно позвоните: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.