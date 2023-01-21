В центре Воронежа поскользнулся на льду и умер 69-летний воронежец

69-летний пенсионер, тело которого нашли 19 января на обледеневшем тротуаре на улице Цюрупы, предварительно скончался от острой коронарной недостаточности. Такие выводы сделали судмедэксперты. Об этом рассказали в СУ СКР по региону в субботу, 21 января.

В данный момент следственными органами проводится проверка. Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. При осмотре тела погибшего телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

- Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть могла наступить в результате острой коронарной недостаточности. Следователем продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в СУ СКе.