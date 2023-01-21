Коронавирус в Воронежской области на утро 21 января: 63 человека заболели, никто не умер

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Коронавирус в Воронежской области снова пошел в рост. Об этом свидетельствуют данные суточной заболеваемости, предоставленные федеральным оперштабом. На утро субботы, 21 января, заразились ковидом еще 63 жителя области.

Из них госпитализация в красную зону потребовалась 14 пациентам. Всего же за время пандемии болели коронавирусом наши земляки уже 471 500 раз.

За сутки никто не умер. Число жертв коронавируса уже несколько суток застыло на отметке 8 605. Еще 17 человек победили коронавирус.