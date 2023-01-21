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НовостиОбщество21 января 2023 8:43

Пожилая пара погибла на пожаре в Воронежской области

В доме обрушилась кровля
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МЧС

Фото - ГУ МЧС

Мощный пожар произошел 21 января ночью в селе Пыховка Новохоперского района. Сгорел частный дом, в котором обнаружили тела двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение на пульт дежурного о пожаре на улице Луговой поступило в 3.40. На место ЧП приехали 10 спасателей и три машины. Ликвидировать огонь удалось только к пяти часам утра.

В результате в жилом доме обрушилась кровля, пострадали комната и веранда. Погибли хозяева -73-летний мужчина и 72-летняяй женщина. Причины пожара устанавливаются.